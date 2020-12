Gemellini identici: per dare i farmaci a quello giusto la madre gli fa un "tatuaggio medico"

Adam e Jack sono due gemellini australiani. Jack è affetto da una patologia per la quale ha bisogno della somministrazione di un farmaco. La mamma 31enne, per non sbagliarsi visto che i piccoli sono uguali, ha deciso di tatuarlo: in questo modo lo riconoscerà al volo quando deve dargli la medicina.

L'idea è arrivata quando la suocera si è presa cura dei piccoli per un periodo di tempo, sbagliando bambino al momento di somministragli la cura. Si chiama tatuaggio medico ed un piccolo segno, come un neo, che sparisce con il passare del tempo.

La donna in una intervista ha detto: "Sono veramente identici. Sarò onesta: io e mio marito a volte li scambiamo. Tutti lo fanno. Mia suocera si è subito accorta dell’errore e ha chiamato il 911. I bimbi sono stati portati in ospedale. Non sono mai stati in pericolo".

La suocera si è arrabbiata tantissimo per questa decisione. La madre dei gemelli ha poi fatto sapere come è riuscita a calmarla: "Ho cercato di spiegare, ma lei è andata fuori di testa. Allora ho messo i bambini per terra e le ho detto di prendere Jack e trovare il tatuaggio. Ha preso Adam, così le ho passato Jack e dopo 20 minuti ancora non riusciva a trovarlo. Alla fine glielo ho fatto notare e lei ha detto: È solo una lentiggine".