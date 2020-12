Sente rumori, fa una foto e quello che vede lo fa scappare di casa: voi lo vedete il fantasma?

I fantasmi esistono davvero? Questa domanda scuote il sonno di tutti noi da millenni. In molti sono convinti che ci siano delle presenze strane tra di noi, e c'è anche chi riesce a scattare loro una foto. Come è successo a un uomo qualche giorno fa. Era da solo in casa e ha iniziato a sentire dei rumori sospetti in cucina. Ha deciso, quindi, di scattare una foto dal corridoio verso la porta della cucina.

Guardando la fotografia ha notato un inquietante volto bianco con due occhi neri che sbirciava in giro... davvero raccapricciante. Lo scatto è stato pubblicato su Reddit e in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo, scatenando la fantasia e la paura di tutti.

L'uomo ha commentato così la sua esperienza: "Dopo aver sentito dei colpetti e dei rumori dalla mia cucina, ho scattato una foto e ho visto questo. È stato tenue, se non altro, come il rumore dei piedi che si agitano o dei vestiti che si sfregano l’uno contro l’altro". Il malcapitato ha fatto sapere di volersene andare da quella abitazione: sta, infatti, cercando un'altra dimora dove stare più tranquillo.

