Da oggi l’aperitivo è virtuale: arriva l'Instabar

I continui lockdown fanno tornare la nostalgia degli aperitivi? Niente paura, in tempi di pandemia le idee fluiscono veloci e anche la loro realizzazione, e c’è chi si è inventato addirittura un bar virtuale, l’Instabar. La paternità del progetto è da attribuire a Emrah Karaman, proprietario dello Star Zagros Kebabbar, un locale i cui protagonisti sono Kebab, falafel e pizza e birre d’importazione.

L’idea di Emrah è questa: sfruttare il potere dei social, inventando un cocktail bar su Instagram, da qui il nome Instabar. Considerato che i provvedimenti per contenere il contagio prevedono che i bar debbano chiudere alle 18, l'aperitivo è live, ma si sposta su Instagram. Ecco come funziona: si ordina il proprio drink sui canali social del locale. Il cocktail arriva direttamente a casa, ma scomposto, ossia all’interno di apposite buste contenenti miscela, ghiaccio e guarnizioni. E poi a voi l’onore e il divertimento di improvvisarvi barman.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Zagros Kebabbar® (@starzagros_kebabbar)

Accedendo alle live session del locale si può gustare il drink in compagnia, ognuno a casa propria: ”Non lo facciamo solo per i clienti, ma anche per noi stessi. Abbiamo smarrito la dimensione sociale che ci caratterizzava e che manca terribilmente. Per il momento ci accontentiamo di ricostruirla virtualmente”, ha spiegato Karaman.

L’Instabar è aperto virtualmente dal 18 dicembre, durante il weekend, con consegne in tutta Milano.