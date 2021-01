Questo strano insetto sembra un popcorn con le zampette

La natura a volte riesce ad essere decisamente più sorprendente e magica della fantasia. Ne è un esempio il simpatico insetto in cui si è imbattuto fotografo naturalista Andreas Kay.

La creatura, immortalata da Kay, sembra un piccolo popcorn (o una nuvoletta) che si muove sulle sue zampette. Si tratta dello stadio di ninfa di un minuscolo insetto appartenente alla famiglia delle Flatidae ricoperto di filamenti cerosi che utilizza per proteggersi. Questo insetto vive sulle piante nella foresta pluviale amazzonica dell'Ecuador e si nutre del succo estratto dagli steli.

Andreas Kay, però, non è l'unico ad essere rimasto affascinato dalla piccola creatura. Anche un altro fotografo, David Weiller, ha condiviso sul suo canale Youtube un video simile. Nella didascalia del video Weiller ha scritto che questa minuscola ninfa planthopper, ripresa nella foresta amazzonica di Puyo (Ecuador), presenta una protuberanza simile alla cera usata per la protezione e forse anche per imitare un ragno o gli escrementi di un uccello su una foglia, al fine di nascondersi dai potenziali predatori.

(Credits photo: Youtube)