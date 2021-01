Influencer mette a tacere l'hater che l'aveva definita "troppo vecchia" per vestirsi da adolescente

Lonni Pike, un’influencer 56enne che gestisce un blog intitolato Grey Hair And Tattoos, è la protagonista di un video diventato virale in questi giorni in cui mette a tacere gli haters con una risposta a dir poco epica.

L'influencer, che ha una personalità decisamente fuori dagli schemi ed è molto seguita proprio per le sue esplorazioni di stile, è stata criticata da un utente che le ha detto: “Sei troppo vecchia per vestirti come un’adolescente”.

A questo punto, senza perdere neppure per un secondo il suo sorriso, Lonni ha replicato con video in cui ha detto: «Solitamente non rispondo a commenti di questo tipo perché non mi importa di ciò che pensano le persone. Tuttavia di fronte ad un messaggio simile qualcuno potrebbe sentirsi scoraggiato a vestirsi come desidera. Potrebbe pensare: "Come mi giudicherà la gente?"». Poi, mostrando il suo fantastico outfit del giorno (composto da jeans, t-shirt e Dr. Martens) e rivolgendosi ai suoi followers, ha invitato tutti ad infischiarsene di cosa pensa la gente, affermando: «Vestitevi come volete. Esprimetevi liberamente!»

Un messaggio che, a giudicare dai tantissimi commenti positivi, è stato accolto con grande entusiasmo dai fan che ogni giorno si sentono ispirati dalla positività dell'influencer.

Lonni ha raccontato di aver fatto il suo primo tatuaggio a 30 anni. Un filo spinato attorno alla caviglia, simbolo della prigionia del suo matrimonio che stava fallendo. Da quel momento la donna ha intrapreso un percorso per liberare la sua personalità. E, a quanto pare, ci è riuscita.

Oggi Lonni afferma con convinzione che il suo aspetto non ha alcun impatto negativo sulla sua vita, ma aggiunge anche di non aver mai giudicato nessuno per il suo aspetto e di non essere disposta ad accettare che qualcuno giudichi lei.

(Credits photo: Instagram/grayhairandtattoos)