Belen Rodriguez aspetterebbe un bambino dal compagno Antonino Spinalbese

Dalla scorsa estate Belen Rodriguez è fidanzata con l’hair stylist Antonino Spinalbese. Secondo Novella 2000, la showgirl sarebbe incinta proprio del suo nuovo compagno.

Per Belen si tratterebbe del secondo figlio, dopo Santiago, nato sette anni fa dall’amore con il suo ex marito Stefano De Martino. Secondo il noto giornale di gossip, la showgirl argentina sarebbe già al terzo mese di gravidanza: a quanto pare tra lei e Antonino sarebbe nata una passione che ben presto è diventata qualcosa di serio. Si sono conosciuti a Milano e poi sono andati in vacanza a Ibiza insieme a degli amici: l’amore sarebbe nato proprio sull’isola. Spinalbese ha 25 anni e dunque 11 anni in meno di Belen ma la differenza d’età sembra non essere un problema per loro. Il giovane ha ridato il sorriso alla showgirl, che di recente si è detta molto serena.

Com’è noto, la Rodriguez non ha mai fatto mistero di desiderare un altro figlio e di poter dare al piccolo Santiago un fratellino o una sorellina e forse adesso ha deciso che era arrivato il momento di allargare la famiglia e di farlo insieme ad Antonino. L’hair stylist, tra l’altro, ha già conosciuto la famiglia di Belen, con la quale pare si sia trovato subito molto bene. Il fatto che sia già stato presentato ai parenti rappresenterebbe un indizio in più circa la presunta gravidanza. Adesso non resta che attendere la conferma da parte della coppia.