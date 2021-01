Pronti a mangiare le tarme della farina come snack?

Tra non molto tempo potremmo avere degli snack o dei preparati per biscotti, barrette proteiche e pasta, realizzati utilizzando delle tarme della farina allevate ed essiccate appositamente per lo scopo.

A presentare richiesta di autorizzazione al commercio è stata un'azienda francese e l'Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha concesso la sua approvazione, valutando il profilo tossicologico e stabilendo l'assenza di rischi.

Da questo momento saranno necessari almeno 7 mesi per avere una proposta di autorizzazione da parte della Commissione Ue mentre, per ottenere l'immissione sul mercato, sarà necessario il voto favorevole dei Paesi membri.

Si tratterebbe del primo parere su un insetto da parte dell'Efsa, a cui sono state sottoposte già altre 10 domande che riguardano l'uso alimentare di grilli, cavallette, larve e altri insetti, da usare interi o macinati.

Un esperto Efsa ha dichiarato che gli insetti sono organismi complessi e che comprendere la loro microbiologia è fondamentale, considerando anche che viene consumato l'intero insetto. Per questo l'approvazione può richiedere più tempo del solito.

