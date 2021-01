A 27 anni crea un movimento per la sterilizzazione per le donne che non vogliono figli

C'è ancora chi crede che una donna senza figli sia tale solo a metà. È uno stereotipo consolidato nella nostra società, ma la verità è un'altra. Una donna ha il diritto di decidere se mettere al mondo un'altra persona in maniera totalmente autonoma, senza incorrere in critiche e disapprovazioni. Questo è quello che pensa anche Belén Álvarez, neurofisiologa di 27 anni che ha deciso di sottoporsi a un intervento di sterilizzazione: si è fatta chiudere le tube. In questo modo, Belén non potrà mai avere figli.

La ragazza è nata in una famiglia numerosa, e fin da piccola ha sentito il desiderio di non restare incinta. All'inizio si sentiva strana, poi - grazie all'esempio di una sua insegnante - ha capito che non era sola. Con il tempo questa volontà non è cambiata e così Belén ha deciso di farsi operare in maniera irreversibile.

Ecco la sua testimonianza.

La giovane oggi fa parte di un collettivo dal nome "Child Free" che come obiettivo quello di dare supporto a tutte le donne che non vogliono diventare madri. Rispettare il desiderio di una persona è l'unico stereotipo che dovremmo avere.