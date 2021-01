“Stressate dalla scuola”, due 13enni di Firenze scappano in Svizzera

Una storia a lieto fine, ma anche l’ennesima dimostrazione di come il periodo complicato si stia ripercuotendo anche – se non soprattutto – sugli adolescenti. La mattina di lunedì 18 la scomparsa di due ragazze ha innescato un tam tam sui social durato per l’intera giornata, con l’epilogo più atteso consumato soltanto a tarda notte.

Le due 13enni di Firenze si sono allontanate dalle rispettive abitazioni e sono partite in treno alla volta della Svizzera senza andare a scuola, dove le famiglie credevano che fossero. Le giovani sono state rintracciate nella tarda serata dai Carabinieri e dalla Polizia elvetica a bordo di un treno in procinto di raggiungere la stazione di Lugano.

Quando è stato chiesto loro il motivo dell’allontanamento, la risposta è stata unanime. A causare la breve fuga, la cui destinazione d’arrivo non è nota, sarebbe stato lo stress provocato dalla scuola. I genitori hanno scoperto dell’allontanamento soltanto nel pomeriggio di lunedì, quando sono andate a prenderle dopo le lezioni. A quel punto il personale scolastico ha comunicato loro che le due ragazze non erano mai entrate in classe, mettendo così in moto la macchina dei soccorsi che è riuscita a completare il recupero in poche ore.

Le ragazzine sono state rintracciate grazie ai loro cellulari. Nella serata di lunedì, infatti, gli smartphone hanno agganciato delle celle telefoniche al confine con la Svizzera e la polizia elvetica, allertata dai Carabinieri, le ha trovate su un treno che percorreva la tratta tra Chiasso e Lugano, dando modo ai genitori di recuperarle immediatamente nella cittadina ticinese.

