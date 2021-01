Suona al campanello nel bel mezzo della notte: è un ragno cacciatore

2 di notte, suona il campanello. Chiunque avrebbe avuto paura, a quell'ora non può essere niente di buono. In Australia è successa una cosa bizzarra. Un signore ha sentito suonare al citofono più volte: alzandosi per andare a controllare non ha visto nessuno. Piano piano nella telecamera del campanello, però, è apparsa una grossa zampa pelosa e poi tutto il corpo di un minaccioso ragno cacciatore.

Era lui che aveva bussato alla porta. Dopo essersi ripreso dalla sorpresa - a anche un po' dal raccapriccio - l'uomo ha pubblicato sui social il filmato con il ragno in primo piano, scatenando l'ilarità e il disgusto della rete.

"Il vecchio amico continuava a suonare il mio campanello alle 2 del mattino", scrive il malcapitato sui social.

I ragni cacciatore non sono velenosi, si chiamano così perché sono particolarmente veloci quando devono catturare la preda. Tutto si è risolto con poco, fortunatamente, e l'uomo è tornato a letto... chissà però se sarà riuscito a riprendere sonno facilmente.