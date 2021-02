L’ultima persona dai capelli biondi nascerà in Finlandia nel 2202. Non si tratta dell’ultima profezia di Nostradamus, bensì di una realistica previsione fatta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il calcolo è stato fatto su evidenze scientifiche e sull’attuale percentuale di persone bionde. Il gene che determina il colore biondo dei capelli è, infatti, un gene recessivo che per essere trasmesso ha bisogno di essere presente nel corredo genetico di entrambi i genitori.

Un destino crudele quindi quello riservato alle bionde e ai biondi che da sempre sono considerati i più affascinanti e sui quali si è costruita un’iconografia. Dalla più celebre Marilyn Monroe, che per chi non lo sapesse non era una bionda naturale, a Brigitte Bardot, ancora in vita; le bionde destinate a rimanere nella storia sono molte. E se dovessero essere le ultime celebri bionde mai esistite, siamo sicuri che il loro fascino leggendario aumenterebbe a dismisura!

C’è da dire che anche tra gli uomini il trinomio biondo-fascino-mistero ha funzionato sempre molto bene. Brad Pitt e Leonardo di Caprio per citarne un paio che hanno fatto impazzire milioni di donne nel mondo. E poi Kurt Cobaine e Justine Timberlake nel mondo della musica. Il biondo sta bene su tutti: uomini e donne!

Un’idea per preservarli?

Biondi di tutto il mondo: accoppiatevi, ma tenete conto anche del corredo genetico e dei capelli dei nonni in gioventù!