In Giappone il primo bar per bere in compagnia.. di sé stessi!

A leggere il titolo viene subito in mente quel detto che dice: “Non bisogna per forza bere per divertirsi, si può bere anche senza essere felici!”. Per restare nel mood di questo detto in Giappone hanno creato un bar dove si va a bere da soli e magari anche a lavorare vista la dotazione WiFi con tanto di tablet per ogni avventore che lo desideri. Più che uno svago, sembra un incubo!

Scherzi a parte, l’idea è carina e pensata per chi vuole sentirsi a proprio agio anche se da solo davanti a una birra, ma anche a un caffè o a un succo di frutta. A volte l’esigenza è quella di uscire un po’ di casa propria e prendersi un momento per se stessi senza per forza aver voglia di condividere i propri pensieri con amici e famigliari.



In Italia siamo ancora molto legati al concetto del bar come luogo di ritrovo e socialità. Ci mancano moltissimo le occasioni di convivialità che la pandemia ci preclude, infatti. Sarebbe bello però che non ci si debba sentire a disagio in luoghi come bar e ristoranti se si è da soli. Se si è donne si rischia di essere importunati da chi crede che tu sia in cerca di compagnia, mentre gli uomini vengono scambiati per marpioncelli a caccia di prede. Non sarebbe stupendo sentirsi in compagnia, circondati da persone, senza l’obbligo sociale di rivolgere loro la parola? Staremo a vedere come prosegue l’esperimento giapponese!

Nel frattempo, quasi tutta Italia è in zona gialla, quindi tutti coloro che non hanno ulteriori restrizioni possono andare al bar da soli o in compagnia (massimo 4 per tavolo) fino alle 18!