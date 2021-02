A marzo l'asteroide 2001 FO32 sfiorerà la Terra

Attendiamo visite in primavera. Pare che un asteroide lungo oltre un chilometro e dal nome poco amichevole, 2001 F032, sia in viaggio verso la Terra, ma se tutto va per il verso giusto, non dovrebbe colpirci.



Non si è mai troppo tranquilli quando si parla di enormi massi che ci passano “vicino” e infatti l’asteroide è un sorvegliato speciale; dovrebbe transitare il 21 marzo 2021 a 2.016.351 km dal nostro pianeta, tanti in effetti, ma è comunque considerato un Near Earth Object. Questa è la dicitura che utilizza la Nasa per catalogare asteroidi che periodicamente attraversano la nostra orbita, solitamente senza alcun danno collaterale.

L’eventualità di un impatto di asteroidi con la Terra genera molta (legittima) paura e ha ispirato anche diverse narrazioni, tra tutte in prima fila troviamo il cinema, con Armageddon. In questo caso il cast era proprio stellare: Bruce Willis, Ben Affleck e Liv Tyler sotto l’attenta regia di Michael Bay. Spoiler: alla fine la Terra è salva.



Ma non si tratta sempre di fiction. Nei millenni è successo moltissime volte che asteroidi o piccoli meteoriti impattassero con la Terra e qualche piccolo scontro c’è stato anche di recente, fortunatamente con danni limitati. L’ultimo impatto registrato è quello avvenuto in Russia nel 2013, il 15 febbraio. Un meteorite (che è decisamente più piccolo di un asteroide) è esploso sopra gli Urali danneggiando 3000 edifici e provocando migliaia di feriti. Si parla di una potenza esplosiva di 300 kilotoni, qualsiasi cosa voglia dire, sembrano davvero tanti e spaventosi!

Non dimentichiamoci infine che l’ipotesi dell’asteroide è la più quotata nella ricerca delle cause della massiccia estinzione di forme di vita terrestri avvenuta appena 66 milioni di anni fa! Insomma è colpa probabilmente di un asteroide se non possiamo andare a lavoro sul dorso di un dinosauro!