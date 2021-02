Esiste una canzone creata per farci dormire all'istante: ecco come funziona

A tutti quanti capita di aver bisogno di un momento di stacco dal mondo intero, di puro relax. Quest’anno più che mai ansia, preoccupazione e stress sono all’ordine del giorno tra incertezze sul futuro e pesanti giornate in smart-working in una costante iperconnessione.

Sarà per questo che è tornata in voga in questi giorni una vecchia canzone del 2011 nata proprio con lo scopo di alleggerire chi l’ascolta e farlo addormentare in pochissimo tempo. Non per niente il suo titolo è Weightless (senza peso). Il brano fu inciso da un trio di Manchester, i Marconi Union, in collaborazione con alcuni terapisti del suono della British Academy of Sound Therapy. L’idea era quella di dar vita a un pezzo in grado di rallentare la frequenza cardiaca, ridurre la pressione sanguigna e abbassare i livelli di cortisolo, l’ormone che causa lo stress.

Il brano dura 8 minuti e mette insieme chitarra, piano e suoni della natura. L’effetto rilassante è stato valutato scientificamente con un esperimento che ha preso in considerazione le reazioni di 40 donne, alle quali sono stati fatti ascoltare diversi pezzi. Ciò che è emerso è che durante l’ascolto di Weightless la frequenza cardiaca rallenta, adattandosi alla musica. L'effetto rilassante è tale da poter provocare sonnolenza. Non è quindi la canzone che cercate per farvi compagnia durante lunghi viaggi notturni in macchina, anzi, è altamente sconsigliata la somministrazione alla guida, un po’ come accade per il valium, per intenderci.

"Gli intervalli armonici sono stati creati per dare una sensazione di euforia e comfort", hanno spiegato gli studiosi. "La melodia non è ripetitiva, il cervello dunque non è portato a spegnersi, perché non è in grado di prevedere quel che accadrà". La terapia del suono sembra essere una valida alternativa alla deriva modaiola della mindfulness che vediamo dilagare più o meno ovunque oggi!