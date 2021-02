Can Yaman ufficializza sui social: foto di coppia con Diletta Leotta

Lui è un attore turco, uomo dell’anno 2019 secondo GQ e bramato da orde di donne in giro per il mondo. Non solo bello, ma anche intelligente. Laureato in Giurisprudenza e parla ben cinque lingue. Nonostante le possibilità di carriera non gli mancassero ha poi optato per la recitazione e ha raggiunto la popolarità grazie alla serie Daydreamer (Le ali del sogno) e reciterà a fianco di Luca Argentero nel remake di Sandokan, già annunciato.



Lei tiene il passo da entrambi i lati: conduttrice televisiva e radiofonica di successo (proprio a Radio 105), si è occupata spesso di cronaca e commento sportivo; e l'abbiamo vista lo scorso anno sul palco dell'Ariston a fianco ad Amadeus. Donna desiderata tanto quando Can, è anche lei laureata in giurisprudenza, sarà stato l'amore per la giustizia a farli innamorare? Coppia invidiata ed invidiabile!



I due erano già stati prima paparazzati dal settimanale Chi sorridenti insieme in giro per la capitale, e poi in una romantica cena a due. Can Yaman è però un tipo molto riservato e aveva risposto commentando sui social a chi chiedeva conferma della relazione con un perentorio: “Fatti miei. Punto”.

Sono passate solo poche settimane che l’amore sembra già avergli dato alla testa perché è stato proprio il bell’attore a pubblicare su Instagram una foto in posa con la Leotta mentre si divertono al poligono di tiro. La didascalia, tra l’altro, non lascia adito ad alcun dubbio: “Coppia pericolosa”. I commenti del post sono disattivati per ribadire che a Can Yaman non piace discutere della propria vita privata sulle bacheche dei social network, e non mettetevi contro i due avvocati!