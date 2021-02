Chi è Angela Deem, star di 90 giorni per innamorarsi: curiosità sulla sua famiglia

Angela Deem è una delle protagoniste preferite dal pubblico del reality show 90 giorni per innamorarsi, e molti si sono appassionati alla sua storia.

Il programma segue la nascita e l’evoluzione di storie d’amore nate tra donne americane e uomini con un visto provvisorio negli USA, della durata di 90 giorni. Durante questo periodo i due fidanzati devono misurare il loro amore e vedere se riescono a convolare a nozze in tre mesi, entro la scadenza del visto.

Per Angela e Michael Ilesanmi, conosciuto su Facebook, è andato tutto bene. Oggi sono effettivamente sposati, dopo che l’amore è stato documentato proprio dalle telecamere del reality show e successivamente in alcuni spin off dedicati all’evoluzione della loro storia.



Ma Angela, 55 anni è anche madre di due figlie e ben 6 nipoti! Famiglia numerosa e felice, se non fosse che la figlia Scottie ha avuto qualche problema con la legge per una questione decisamente delicata. La donna è stata arrestata con l’accusa di molestie sessuale nei confronti di minore. Pare che Scottie abbia avuto dei rapporti sessuali con un amico di famiglia, che però aveva all’epoca meno di 16 anni! Se il tutto fosse stato confermato a processo la donna avrebbe dovuto passare in carcere parecchio tempo, ma è, invece, in libertà vigilata dopo 15 mesi di detenzione. Segno che forse ci sia stata una montatura riguardo al caso?

Nel frattempo è l’altra figlia di Angela a far parlare di sé nel reality: Skyla offrirà ad Angela, ormai in là con gli anni, un suo ovulo affinché la madre possa coronare il suo sogno di avere un bambino insieme al marito Michael.



In questa famiglia non ci si annoia mai!