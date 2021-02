Baba Lena Erkhova la vecchietta che ha girato il mondo a 90 anni

Viaggiare manca tantissimo a tutti. Di questi tempi è difficile anche uscire dalla Regione, figuriamoci dal Paese, ma oggi vi vogliamo parlare di una viaggiatrice instancabile, almeno per ricordarci quanto è bello girare il mondo, nell’attesa di tornare a farlo.

Questa è la storia di un’allegra vecchietta che gira il mondo: si chiamava Elena Erkhova, aveva 91 anni ed era originaria della Siberia. La donna, meglio conosciuta come Baba Lena o babushka, è mancata nel 2019, ma non prima di aver ampiamente documentato i suoi viaggi anche attraverso i social che mostrano tutti i suoi viaggi in giro per il mondo, Fin quando c’era l’Unione Sovietica era facile muoversi all’interno dei confini (giganteschi); in gioventù ne ha quindi approfittato per vedere Praga, la Polonia e la Germania dell’Est. Poi i soldi scarseggiavano e ha dovuto rinunciare alla sua passione; questo fino a che raggiunta la pensione ha accumulato un po’ di risparmi che alimentava vendendo fiori e lavori a maglia.

All’età di 81 anni ha ripreso a girovagare per il mondo intero: Thailandia, Tenerife, Italia, Vietnam, Istanbul sono sono alcune delle sue mete. Suo nipote le ha aperto i profili social per documentare tutti i viaggi splendidi che ha fatto e il suo account facebook rimane molto visitato anche oggi che lei non c’è più a causa di un cancro.

Questa storia ci insegna che non è mai troppo tardi per lanciarsi e andare a zonzo per il mondo!