Un selfie innocente costa un divorzio al marito traditore

L’utente @shesough su TikTok ha postato un video in cui riporta i selfie del marito che lui stesso le ha inviato da una suite del casinò dove si trovava. La ragazza ha specificato che dopo i selfie in questione ha chiesto il divorzio, sfidando gli utenti a capire come mai quelle foto dimostrerebbero proprio la sua cattiva fede e forse un tradimento. “Mio marito mi ha mandato delle foto cercando di sembrare carino nella sua suite al casinò, ma ho notato delle cose strane. Ora è single. Riuscite a indovinare di cosa si tratta?“



Ovviamente gli utenti si sono lanciati in commenti e ipotesi. A prima vista non si vede nulla di eclatante, nella doccia che si intravede alle spalle dell’uomo non c’è nessuno e questo è già un primo sollievo. Ma se si osserva attentamente, come solo una moglie gelosa sa fare, si nota che sul lavandino è appoggiata una borsetta di trucchi e una piastra per capelli di cui sicuramente il ragazzo del selfie non necessita. Se si ingrandisce un po’ la foto si vede anche chiaramente che il marito non indossa la fede e questo non è mai un buon segno!



Non bisogna per forza essere così sciocchi per farsi scoprire. La tecnologia di oggi con un po’ di malizia permette di scoprire tutto di tutti. Basta un attimo di disattenzione e subito si invia il messaggio whatsapp alla persona sbagliata ed è vero che il messaggio si può anche cancellare, ma questo sarebbe già un segno di colpevolezza. Per non parlare delle foto sui social, amici che ti taggano senza consenso in un posto in cui ufficialmente non dovresti essere. Per quelli poi che non conoscon limiti e morale, sapete che i nuovi dispositivi Alexa Echo possono essere utilizzati come videocamere di sorveglianza a distanza? Altamente sconsigliato se non si vogliono fare brutte scoperte!