Perde 50 mila euro di diamanti al supermercato e non li torna a cercare

All’ora della chiusura di sabato scorso nel supermercato Gran Gusto di Napoli, gli addetti alla pulizia hanno fatto una luminosa scoperta: un sacchetto bianco che conteneva ben tre diamanti accompagnati dalla loro certificazione di purezza. La notizia è stata rivelata da giornale il Mattino in cui si apprende che nessuno ha ancora rivendicato la proprietà dei gioielli.

Immaginiamo che, ora che la notizia è di dominio pubblico, il supermercato sarà sommerso di presunti proprietari del bottino. Purtroppo per loro però il supermercato ha recuperato le immagini dalle camere di sorveglianza in cui si identifica chiaramente l’uomo che perde il sacchetto bianco. Il signore era intento a cercare qualcosa nel banco frigo, mentre i diamanti gli scivolavano dalla tasca e lui se ne andava ignaro e soddisfatto degli acquisti alimentari.

Nessuno dei dipendenti ha riconosciuto l’uomo come habitué del negozio e quindi non si sa come rintracciarlo. Per ora i gioielli sono stati consegnati tramite i legali del supermercato all’ufficio comunale che si occupa di oggetti smarriti, che non è però adatto a conservare dei diamanti tra guanti dimenticati su una panchina e al massimo qualche vecchio telefono cellulare mai reclamato.

Il mistero su chi possa essere il facoltoso uomo che si è perso per strada 3 diamanti senza mettersi alla disperata ricerca dei gioielli subito dopo, rimane vivo. Si ipotizza che l’uomo potesse arrivare dallo shopping al Borgo degli Orefici, dove in effetti ci sono moltissime botteghe orafe e che si trova non lontano dal supermercato in questione. Per ora nessuna certezza, tranne l’estrema correttezza degli addetti alle pulizie che hanno subito consegnato i gioielli alla direzione del negozio.