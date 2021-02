Nello scatto perfetto Poseidone appare in mezzo alle onde

I fotografi sanno essere molto pazienti. Non pensare che il lavoro del fotografo, come quello di tutti gli artisti, sia legato necessariamente a un guizzo di genio. La fotografia necessita di impegno e dedizione, soprattutto quando il soggetto fotografato è la natura e non una persona a cui chiedere di mettersi in posa. Esistono fotografi naturalisti di tutti i tipi. Coloro che salgono in cima alle vette più estreme per poter immortalare la fauna di montagna, chi sta ore appostato nella Savana a un passo da belve ferocissime solo per un prezioso scatto. E chi come Mathieu Rivrin, fotografo francese, ama fotografare il mare in tempesta. In una delle sue giornate dedicate alla fotografia delle onde, si trovava a Lesconil in Bretagna dove è facile incappare in onde maestose. In quell’occasione Rivrin è riuscito a catturare un’immagine perfetta, anzi divina, il volto del dio Poseidone! Proprio così, tra la serie di scatti fatti dal fotografo, si vede apparire tra le onde quello che sembra chiaramente un volto divino, che potremmo identificare con il dio del mare Poseidone per i capelli bianchi (ondosi) che gli incorniciano il volto e per l’aria minacciosa del volto marino.

È stato proprio il fotografo a pubblicare su Facebook e Instagram la sequenza di fotografie con un commento; “Le onde erano incredibilmente potenti, estetiche e sfidavano le leggi della gravità…Ecco alcune di questi bellissimi slanci marini animati dagli spiriti dell’oceano, catturati a Lesconil nel Sud Finistère.”

Les visages de la TEMPETE JUSTINE en Bretagne - 30 Janvier 2021 Ce week-end la tempête Justine a déferlé sur le... Pubblicato da Mathieu Rivrin • Photographe de Bretagne su Domenica 31 gennaio 2021

Il mare in tempesta è un topic letterario che ricorre spesso, in poesia, nella musica di tutte le epoche. Ora anche la fotografia è riuscito a renderlo poetico ed eterno.