L’uovo di pasqua firmato Chiara Ferragni va a ruba e fa del bene

L’uovo di Pasqua firmato dalla Ferragni è rosa, ma l’acquisto è consigliato sia per i maschi che per le femmine perché si tratta di un gesto solidale. Realizzato con la collaborazione di dolci preziosi, chi lo compra sosterrà “I bambini delle fate”, una fondazione che da quindici anni si occupa di dare sostegno economico a offrire percorsi di inclusione sociale a favore di famiglie con persone autistiche o con disabilità.



Non è la prima volta che Ferragni e il marito Fedez si danno da fare per il sociale. La raccolta fondi da loro promossa che in pochi giorni aveva permesso l’ampliamento del reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano e poi la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà di Milano, sono valsi alla coppia l’Ambrogino d’Oro, una onorificenza del comune di Milano, ispirata proprio a Sant'Ambrogio, patrono della città.

L’uovo, che si può acquistare online e nei supermercati, è disponibile in due formati di 150 e 280 grammi con un prezzo che va dagli 8 ai 20 euro del formato più grande. Lo riconoscerete subito sugli scaffali; oltre a essere dannatamente rosa porta ben in vista il logo della Ferragni: un grande occhione azzurro che vi guarda e dice "comprami!"