Un concerto rock dal vivo con 5mila persone vicine vicine: un sogno? No è Barcellona

Dopo gli esperimenti fatti in Olanda sperimentando capienze e misure di sicurezza con degli eventi organizzati da ricercatori; in Spagna sono passati alla pratica. Il gruppo spagnolo Love of Lesbian ha avuto l’opportunità di esibirsi al Palau Sant Jordi di Barcellona con il benestare delle autorità sanitarie: 5000 i partecipanti. Tutti si sono dovuti sottoporre a un test rapido pagato insieme al biglietto del concerto, e solo chi è risultato negativo ha potuto accedere all’evento durante cui i partecipanti dovevano comunque indossare una mascherina ffp2. Ciò non ha impedito loro di divertirsi, cantare, sudare e godersi l’emozione di un momento eccezionale. Si tratta del primo evento commerciali di questa portata in Europa durante la pandemia. Al momento, nella "normalità", in Spagna è ancora vigente la norma che solo 4 persone al massimo possano riunirsi in spazi chiusi.

A chi soffre di disfunzioni cardiache, cancro o a coloro che sono stati in contatto con qualcuno di infetto è stato chiesto di non prendere parte all’evento. Ovviamente i biglietti sono andati sold out e i prezzi variavano dai 23 ai 28 euro compreso il test e la mascherina. Un prezzo più che popolare, soprattutto considerando la voglia che hanno le persone di sentire musica dal vivo e stare insieme.

Il concerto era il primo appuntamento del “Festival per la Cultura Sicura”, iniziativa delle autorità catalane per far ripartire la cultura e la musica live. A detta degli organizzatori del concerto, Jordi Herreruela e Ventura Barba, il pubblico dei Love of Lesbian era «più sicuro dentro che fuori, passeggiando per strada o tra i tavoli esterni di un bar».



«Benvenuti a uno dei concerti più emozionanti della nostra vita», ha detto al pubblico Santi Balmes, cantante dei Love of Lesbian. Siamo sicuri che lo sia stato, anche per chi probabilmente non avesse idea di chi fosse sul palco!