Fuga all’estero per Pasqua si può, viaggiare in Italia no

Come chiarito da una note della ministra Lamorgese, è consentito anche in zona rossa spostarsi per l’aeroporto e di conseguenza via libero al turismo a seconda della destinazione. Il colmo è che rimane ancora in vigore il divieto di spostamento tra Regioni con il conseguente crollo del turismo, anche perché con musei e ristoranti chiusi, viaggiare in zona rossa non sarebbe così intelligente in ogni caso.



Dall’Italia è invece possibile raggiungere moltissimi paesi: Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. L’unica cosa da fare è un tampone rapido in uscita e in entrata. Mentre da noi fino al 30 aprile saremo divisi tra zona rossa e qualche timido arancione sparso qua e là tra le Regioni; il problema non riguarda solo l’Italia, anche la Germania è messa come noi, tanto che i tedeschi si danno alla fuga verso Maiorca che è stata “invasa” da centinaia di voli provenienti dal paese tedesco. Idem per i francesi che scelgono la Spagna continentale riversandosi a Madrid dove hanno riaperto bar e ristoranti e i contagi sono però in salita.

Intanto in Italia a Pasqua e Pasquetta probabilmente pioverà, rassegnatevi.