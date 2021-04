Lauren Graham sarebbe pronta per un nuovo revival di Una mamma per amica

Lauren Graham aka Lorelai Gilmore rivestirebbe nuovamente e volentieri i panni della madre/amica della figlia Rory (Alexis Bledel), lo ha dichiarato durante un’intervista a Collider. Il revival ad opera di Netflix: Una mamma per amica Gilmore Girls: A Year in the Life è stato ampiamente premiato dal pubblico storico e anche da chi non conosceva la celebre coppia sarcastica e irriverente mamma-figlia e quando è uscito è salito subito nella Top Ten dei più visti sulla piattaforma di streaming. Graham ha dichiarato: “Amo così tanto quel personaggio e amo Amy Sherman Palladino e Alexis (Bledel). Lavorerei con Amy, in qualsiasi momento. Sarebbe solo una questione di responsabilità nei confronti dei fan e di ciò che potremmo dare loro”.

La Graham ha raccontato che il revival di Gilmore Girls del 2016 è nato perché nell’ultima stagione dello show alcuni creatori avevano abbandonato la produzione per divergenze con l’emittente: “Non siamo mai riusciti a concludere come avrebbero voluto Amy e Dan [Palladino] perché loro non c’erano. Ci siamo sempre chiesti come sarebbe andato quel finale o quale potesse essere quella storia”. La porta per un eventuale secondo revival rimane socchiusa, visto che il finale del primo era “aperto” con Rory che rimaneva incinta non si sa bene di chi.

Oggi, invece, Lauren Graham è in onda su Disney + con The Mighty Ducks: Game Changers, “Stoffa da campioni - cambio di gioco”. La serie tv ruota intorno al dodicenne Evan, espulso dalla sua squadra di Hockey che grazie anche gli incoraggiamenti della madre (Graham) decide di formare una nuova squadra e prendersi la sua rivincita.