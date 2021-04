Michelle Hunziker difende la figlia Aurora sulla vicenda catcalling

La polemica scatenata da Aurora Ramazzotti sul catcalling dura ormai da settimane, e questa volta a esprimersi è la mamma, Michelle Hunziker sulle settimanale Oggi. La showgirl ha bollato come “irrispettoso e volgare” fischiare per strada a una donna in segno di apprezzamento e ha ribadito che è importante prendere posizione contro questo fenomeno ancora molto diffuso, “soprattutto pensando alle ragazzine più giovani, alle più timide, che rischiano di esserne umiliate e impaurite“.

La figlia Aurora aveva voluto denunciare il frequente fenomeno, in alcune stories su Instagram, dopo aver subito lei stessa alcuni apprezzamenti non richiesti mentre stava facendo jogging sotto casa. Alle stories sono seguite polemiche, soprattutto da chi ritiene che sia esagerato prendersela con fischi e complimenti che anzi (secondo qualcuno) dovrebbero fare piacere a una donna.

Sulle affermazioni della figlia, Michelle ha commentato: “Mi ha fatto molto piacere che Aurora abbia reagito con decisione: il senso della giustizia l’ha spinta a usare la sua consapevolezza e i suoi strumenti per mandare un segnale che può dare coraggio a chi ha un carattere meno forte del suo, e che forse farà riflettere chi non è tanto abituato farlo”. Poi, parlando di uomini, Michelle rimane fiduciosa: “Penso che un uomo intelligente abbia frecce migliori al proprio arco per esprimere apprezzamento”.