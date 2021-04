T-shirt a tema vaccinazione: online esplode la moda

La moda racconta la quotidianità, tanto che anche i vaccini sono entrati nelle fantasie di t-shirt e capi d’abbigliamento. Da sempre semplici t-shirt diventano manifesti politici, musicali, sessuali. Oggi si sfoggia l’orgoglio del vaccino. Etsy propone la maglietta con scritta “Vaccinated because I’m not stupid” al modico prezzo di 10 euro; ma per chi si è immunizzato e comunque non vuole rinunciare al suo spazio vitale può farsi spedire la versione sarcastica della maglietta: “Mi sono vaccinato, ma voglio che alcuni di voi mi stiano ancora lontani”.



Ci sono poi le magliette perfette per chi deve ricevere la fiala, cioè le smanicate che tornano prepotentemente di moda. Sul sito Revolve troviamo una sezione di top rinominati “Vaccine ready”, da indossare per agevolare la puntura. Su Ebay, infine si lascia spazio all'ironia sul complottismo con la t-shirt dalla scritta “Finally got microchipped #vaccinated”, ma anche alla voglia di tornare vicini vicini con la maglietta che recita: “Abbracciami sono vaccinato”.

Ma la creatività che unisce moda e vaccini si scatena anche tra i piccoli designer di t-shirt. C’è chi inneggia alla riapertura dei pub, dopo aver ricevuto il vaccino: “Vaccinated, now open the pubs”; e chi tenta il tutto per tutto sfruttando l’essere vaccinato per baccagliare con la maglietta che recita “Kiss me, i’m vaccinated”; bastasse quello, le vaccinazioni viaggerebbero molto più spedite!