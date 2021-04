Un uomo spara e uccide una donna, il fidanzato lo insegue e lo investe

Una donna di 52 anni è morta, uccisa a colpi di arma da fuoco mentre stava lavorando come segnalatrice edile in un cantiere di New York. L’assassino sarebbe un uomo di 66 anni, Jose Everaldo Reyes che spesso transitava in bicicletta nei pressi del quartiere e conosceva la vittima. Esiste anche in video che mostra l'arrivo dell'assassino in biciletta, i due parlano con la donna seduta su un marciapiede, ma a un certo punto la donna si alza e tenta di scappare, mentre Reyes esplode sei colpi di pistola, uccidendola. Poco distante c’è però il fidanzato Dwayne Walker, 58enne che interviene, sale sull’auto e investe l’assassino in fuga in sella alla bicicletta. Dopo averlo speronato lo ha afferrato e riempito di pugni, a quel punto i presenti intervengono e l’uomo corre dalla fidanzata che morirà dopo poco in ospedale. Una scena degna del Bronx, dove effettivamente si è consumato il delitto, in pieno giorno.

La vittima era considerata una personalità nel quartiere, una ragazza che aveva un sorriso e una parola buona per tutti. Forse l’assassino aveva scambiato la sua cordialità per qualcosa di più e la delusione per un rifiuto potrebbe aver scatenato la sua ira, ingiustificata. Walker al momento non risulta indagato, mentre l’assassino è stato arrestato nell’attesa di chiarire quanto accaduto.