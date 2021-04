Si torna a fare sport, almeno in zona gialla!

La tabella di marcia è ben scandita e prima di tutto dà il via libera agli sport di contatto rigorosamente all’aria aperta dal 26 aprile: quindi calcetto, pallavolo, basket, tutti potranno riscoprire le loro passioni sportive, per ora concesse solo ai professionisti di interesse nazionale, ma vediamo con quanto fiato dopo un anno di divano!

Rimane però il divieto di usare docce e spogliatoi, quindi anche la birra post partita diventa già un ostacolo, almeno per l’olfatto. Dal 15 maggio si si riaprono le piscine, all’aperto, sperando nella collaborazione del meteo; mentre le palestre tornano accessibili dal 1 giugno. Questo per quanto riguarda le regioni in zona gialle, per le altre continueranno le restrizioni in vigore fino a nuovo ordine.

Finalmente torna lo sport per tutti, si potranno vedere quelle epocali sfide di calcetto del mercoledì sera: scapoli vs ammogliati, l'eterna sfida che da sempre motiva gli amanti del campetto. Attenzione perché non sarà una giungla, ma ci saranno ancora una volta. severi protocolli da rispettare e i gestori degli impianti avranno tutti gli interessi del mondo a far rispettare le regole per scongiurare altre chiusure dopo 14 mesi di sofferenza. Dopo il primo lockdown di marzo 2020 e la successiva riapertura estiva, le palestre sono off limits nuovamente dal 25 ottobre 2020, data in cui l’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, firmò il DPCM con il quale si sospendevano tutte le attività di palestre, piscine e centri sportivi. 6 mesi di chiusura quindi (discorso a parte va fatto per gli atleti professionisti) c’è ancora chi si ricorda come si sale su un tapis roulant?