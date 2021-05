Anche Instagram punta sull'audio: live solo voce in arrivo

Sarà presto disponibile su Ios e Android l'aggiornamento di Instagram che consentirà di usufruire del servizio di dirette audio: si potrà andare in line disattivando la fotocamera e utilizzando solo il microfono, si tratterà di live audio per ammaliare gli ascoltatori. L’idea arriva per tenere botta alla minaccia Clubhouse che nasce come piattaforma dedicata esclusivamente alla voce e agli audio. Clubhouse, il social network dedicato esclusivamente alla voce, è stato lanciato nel 2020 ed ha già riscosso uno strepitoso successo. Dopo l’era delle immagini, in cui siamo ancora perfettamente immersi, si sta provando ad andare verso un ritorno al suono che magari favorisce l’utilizzo della fantasia o semplicemente facilita il mutlitasking che oggi caratterizza la nostra società, che piaccia o no.

Anche Twitter ha provato a tenere il passo introducendo il suo Spaces per le dirette solo voce. e Facebook ha svelato di voler creare le Live Audio Rooms con una vocazione maggiormente business.

Instagram ha lanciato anche un altro importante aggiornamento per cui sarà possibile trasmettere in diretta contemporanea da fino a un massimo di quattro profili, e non più da due come era precedentemente. anche in questo caso i partecipanti singolarmente potranno decidere se trasmettere live solo audio o video e audio. Tutto molto bello, nel caso delle dirette voce multiple sembrerà un po’ di ascoltare di nascosto una telefonata tra amici.

Scaldate le ugole e lanciatevi nei primi esperimenti!