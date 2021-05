Fidanzato con 35 donne contemporaneamente ma per truffarle: arrestato

Il casanova giapponese si chiama Takashi Miyagawa, ha 39 anni ed è originario del Kansai. Aveva raggiunto quota 35 fidanzamenti, ma non si trattava di poliamore né di conquiste realmente amorose, bensì d tentativi di truffa da parte dell’uomo.

Bravissimo ad ammaliare le donne che sceglieva, guarda caso tutte benestanti. Solitamente dopo averle conquistate faceva credere loro che il suo compleanno fosse in arrivo, per ottenere generosi regali, a ognuna diceva una data diverse, per meritarsi sempre un omaggio e per poter essere presente per festeggiare con ognuna in giorni differenti dell’anno. La sua vera data di nascita era il 13 novembre, chissà se per qualcuna ha usato quella reale. L’uomo utilizzava una sua tattica di corteggiamento molto particolare: fingeva di essere un venditore di docce terapeutiche a idrogeno per una grossa società, una volta ottenuto l'appuntamento a casa per parlare di docce e trattare l’eventuale acquisto, l’uomo si lanciava in un corteggiamento sfrenato che spesso dava esito positivo, scegliendo accuratamente le sue vittime cercandole tra donne sole e con il sogno di sposarsi. Di donna in donna è arrivato a 35 fidanzamenti, dopo i quali ovviamente l’uomo si dileguava. Il gioco ha funzionato per un po’, poi le donne si sono accorte della truffa e lo hanno denunciato alla polizia per truffa.

Di seguito il video (in giapponese) di un reporter che raggiunge il truffatore per porgli delle scomode domande: vi sfidiamo a comprenderlo, ma in fondo ricorda uno degli assalti di Iene o Striscia la notizia. Tutto il mondo è paese!