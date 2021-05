Perde il telefono durante la rapina, torna a prenderlo ma lo arrestano

La buffa rapina è avvenuta a Moncalieri, alle porte di Torino. Il luogo del delitto è Leroy Merlin il gigantesco negozio di bricolage e fai da te. Il malvivente ha raccattato un po’ di oggetti qua e là per gli scaffali ed è corso via senza pagare, spintonando la guardia giurata che controllava ingressi e uscite. Il poveretto non si è accorto subito di aver lasciato dietro di sé un bene molto prezioso: il suo smartphone. Una volta al sicuro deve esserne reso conto e lì ha avuto la geniale illuminazione: tornare a prenderlo come se nulla fosse.

Nel frattempo i carabinieri lo stavano già analizzano per risalire al proprietario rapinatore, ma non hanno neanche dovuto fare la fatica, il genio si è presentato al desk chiedendo se qualcuno avesse ritrovato un telefono, facendo il vago. A quel punto non è stato difficile mettergli le manette prima di restituirgli il prezioso smartphone.

Quando si dice che la dipendenza dal cellulare fa male, ecco l’esempio e non è l’unico. Una situazione analoga era successa a Milano nel 2020; anche in questo caso il rapinatore, preso l’incasso di una farmacia, era tornato poi a volto scoperto e con la faccia innocente a chiedere di un telefono; ma anche in questo caso l’oggetto smarrito è stato restituito insieme all'ordine di arresto.