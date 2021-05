In Giappone il treno arriva in ritardo di 1 minuto: parte l’inchiesta

É proprio vero che ogni paese ha le sue regole, abitudini e caratteristiche. Da noi il ritardo è più un’abitudine che qualcosa di cui stupirsi. Ma quando accade in un paese estremamente preciso come il Giappone, è una notizia.

Il treno è lo Shinkansen, il famoso treno ad alta velocità detto anche 'proiettile' che viaggia anche a 300 chilometri orari. Da un treno così non ci si aspetta che sia in ritardo, anche se si è trattato di un solo minuto. Inaccettabile. L’azienda ha subito aperto un’indagine interna per capire che cosa fosse successo: il conducente doveva andare in bagno. Per quanto la tecnologia possa avanzare si scontra sempre con i vecchi problemi umani. L’uomo si è assentato lasciando il comando del convoglio a un dipendente non qualificato nella guida del mezzo, ed ecco il danno. Il macchinista ha poi ammesso di aver lasciato il suo posto a causa di un improvviso mal di pancia, facendosi sostituire dal collega inesperto. Nonostante sia stato via solo 3 minuti, tanto è bastato ad accumulare il piccolo ritardo. I treni Shinkansen sono monitorati costantemente con apparecchi computerizzati e il conducente deve rimanere al suo posto, per assentarsi a causa di emergenze deve coordinarsi per farsi sostituire da un suo pari oppure fermare il treno, per questioni di sicurezza. Al momento dell’ammissione ha confessato che si vergognava di dire il motivo dell’assenza. L’azienda ha indetto una conferenza stampa per scusarsi con gli utenti di questo grave episodio, in Italia se un treno fa solo un minuto di ritardo invece scatta l’applauso dei passeggeri come nei vecchi voli Alitalia.