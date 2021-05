Barcellona. finisce con la testa dentro un dinosauro finto e muore

La curiosa vicenda è successa a Santa Coloma de Gramenet, in un quartiere periferico di Barcellona. Un uomo stava passeggiando di sabato pomeriggio per il quartiere in compagnia di suo figlio quando ha notato qualcosa di strano fuoriuscire dalla statua del grande stegosauro di cartapesta posto in una piazza. Hanno subito chiamato la polizia che adesso sta indagando sulla morte di un ragazzo morto intrappolato dentro l’animale. Il corpo di polizia catalano ha dichiarato: “Abbiamo trovato il corpo di un uomo all’interno della gamba di questa statua di dinosauro. È una morte accidentale, non c’era violenza. Questa persona è entrata nella gamba della statua ed è rimasta intrappolata. Sembra che stesse cercando di recuperare un telefono cellulare, che aveva lasciato cadere. Sembra che sia entrato per primo nella testa della statua e non sia riuscito a uscirne”.

Il dinosauro involontariamente mortale era stato posto lì per pubblicizzare una sala cinematografica. Lo sfortunato ragazzo avrebbe fatto cadere per errore il telefono dentro la statua e nel tentativo di recuperarlo sarebbe rimasto incastrato dentro, pare per ben due giorni. “Stiamo ancora aspettando i risultati dell’autopsia – hanno concluso gli inquirenti – quindi non sappiamo per quanto tempo è stato lì, ma sembra che sia rimasto all’interno della statua di cartapesta per un paio di giorni”. Quando da piccoli ci insegnano a non correre e saltare in ambienti non sicuri e perché i genitori ne hanno già sentite di tutti i colori, come questa tragica morte insulsa.