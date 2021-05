Le donne basse sono più aggressive e paranoiche

Uno studio condotto da un team di ricerca del Centers for Desease Control ha decretato che le donne piccole di statura sono anche le più arrabbiate, per cosa? Proprio perché bassine. I ricercatori hanno osservato una correlazione stretta tra l’altezza e un carattere aggressivo e il motivo sarebbe la poca autostima che le donne più basse avrebbero rispetto alle altre. Immaginatevi di essere sempre guardati dall’alto in basso, a tutti verrebbero le paturnie e per dimostrarlo i ricercatori hanno fatto un piccolo esperimento. Hanno selezionato 60 donne di tutte le altezze, a tutte le partecipanti è stato somministrato un test tramite dei dispositivi di realtà virtuale che facevano credere loro di essere più basse di circa 30 cm. Alla fine del test praticamente tutte hanno ammesso di sentirsi più insicure. Per questo motivo arriverebbe in soccorso l’aggressività, per compensare il disagio.

Ma succede solo alle donne? vi starete chiedendo. La risposta è no, infatti un altro studio condotto dall’Università di Oxford ha chiarito che l’aggressività e la paranoia sono spesso legati alla bassa statura, ma senza distinzione di genere. Avrete sentito parlare della Sindrome di Napoleone, un complesso di inferiorità dovuto proprio alla bassa statura, che prende il nome dal condottiero francese che era alto meno di 1,70 e non aveva certo un carattere facile. Insomma i nanerottoli sono insicuri e paranoici e questo funziona da ulteriore meccanismo di difesa. Pare funzioni, infatti spesso tiene lontano tutti, nemici ed amici.