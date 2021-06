Jacopo David: il fratello di Damiano dei Mankeskin è bello quanto lui!

Damiano David, frontman dei Maneskin è sulla bocca di tutti: bello, intelligente, irriverente quel tanto che basta per fare impazzire il pubblico. Ora però dovrà dividersi le attenzioni con il fratello Jacopo che a quanto pare è identico a lui.

Damiano è davvero riservato, infatti a scoprire che fosse fidanzato da ben 4 anni con Giorgia Soleri ci abbiamo messo un bel po’, e adesso spunta il fratello bono quanto lui: Jacopo David. Il ragazzo è un classe 1996, capelli lunghi, occhi espressivi e 10mila follower, un buon inizio. Se stavate pensando di provare ad allungare le mani su di lui, potete mettervi in coda e comunque sempre dopo l’attuale fidanzata di cui pare innamoratissimo. Lei si chiama Alce, ma speriamo non si tratti di un omen-nomen.

I due fratelli hanno un rapporto meraviglioso, entrambi riservati, condividono però la passione per la Roma e per il loro idolo Francesco Totti, insieme a cui hanno una bella foto insieme in cui i due David splendono come il sole.

