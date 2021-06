Gunther di Friends: ho un cancro allo stadio terminale per questo era assente alla reunion

La reunion di Friends ha fatto commuovere tutti, ma molti si sono accorti di un grande assente: Gunther, il barista che nella serie era innamorato follemente di Rachel Green. Durante il ritrovo delle vecchie glorie l’attore James Michael Tyler, si è collegato a distanza, ma non era presente fisicamente all’intervista trasmessa da NBC Today. Il motivo della sua assenza è molto spiacevole: l’attore è malato; è affetto da un cancro alla prostata. L'attore non ha preso parte fisicamente allo show e ha poi spiegato il perché: "Nel 2018 mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata in stadio avanzato ovvero quarto, la fase terminale". Tyler era uno dei personaggi storici della fortunata serie, è apparso infatti in tutte e dieci le stagioni dal 1994 al 2004 interpretando il manager della caffetteria Central Park, il ritrovo preferito dai protagonisti. Prima di diventare attore ha lavorato proprio come barista, per questo è apparso subito perfetto per la parte. In onore del 15esimo anniversario di Friends ha aperto a Londra il bar Central Perk che ricordava in tutto e per tutto la caffetteria della serie. Ora Tyler, 59 anni, non può più camminare a causa della malattia che gli ha paralizzato gli arti inferiori; recentemente ha dichiarato: “Ho convissuto con quella diagnosi per quasi tre anni: Fase 4 ovvero cancro in fase avanzata, ripetendomi che alla fine, sai, probabilmente mi prenderà tutto". In effetti il tumore si è poi diffuso velocemente ed è molto peggiorato proprio durante la pandemia che ha anche rallentato il sistema sanitario.

Gunther inizialmente doveva essere presente sul palco per la reunion di Friends, ma ha poi deciso diversamente: “Volevo farne parte, e inizialmente sarei stato sul palco, almeno, con loro, e avrei potuto prendere parte a tutti i festeggiamenti. (...) È stata una mia decisione di non farne parte fisicamente e di fare un'apparizione su Zoom, però, perché non volevo portare un aspetto negativo, sai? Non volevo dire 'Oh, e comunque, Gunther ha il cancro".