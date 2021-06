Vince 80 milioni di dollari e li deve spartire con l’ex moglie

Separarsi e poi divorziare non è un gioco da ragazzi, a volte è un percorso lungo, difficile e non sempre sereno, soprattutto se tra i due coniugi c’è un po’ di attrito. Capita anche che possano succedere molte cose nel lungo lasso di tempo necessario a ufficializzare il divorzio; ad esempio a Richard Zelasko è capitato di vincere 80 milioni di dollari in una delle più importanti lotterie americane.

L’uomo si pregustava già i suoi soldoni, ma qualcosa è andato storto. Zelasko è stato costretto dal giudice a dividere la vincita con quella che ormai è l’ex moglie. Il montepremi originariamente di 80 milioni di dollari, tassato risultava di 39 milioni, ancora da dividere con la moglie, non una cifra da ridere comunque, ma l’uomo non è affatto d’accordo. La coppia si è sposata nel 2004 e nel 2011 la moglie ha presentato la domanda di divorzio, e la vincita è avvenuta nel 2013, ben due anni dopo l’inizio delle pratiche, ma in quel momento il divorzio non era ancora ufficialmente sancito. E l’uomo è rimasto fregato, a detta del giudice il biglietto era un bene coniugale comprato con il patrimonio comune pertanto la vincita va smezzata. Nonostante Zelasko si sia rivolto a un avvocato, la Corte d’Appello del Michigan ha confermato la sentenza iniziale.