A che età diventare genitori? Uno studio inglese ha decretato: 28 per lei e 30 per lui

Probabilmente a innescare la discussione pubblica è stata la gravidanza di Naomi Campbell arrivata a quasi 51 anni come un fulmine a ciel sereno per l fan. C’è chi difende la sua scelta e chi l’ha accusata di essere troppo vecchia. You Gov ha quindi deciso di chiedere agli inglesi a che età andrebbero fatti i figli secondo loro. Secondo i 2005 partecipanti al sondaggi, ; La cosa leggermente sconfortante però è stato constatare che circa la metà degli uomini partecipanti (46%), ritenga che una donna che ha superato i 36 anni sia «troppo vecchia» per una gravidanza, mentre per gli uomini il discorso cambia; solo un partecipante su 5 pensa che la stessa cosa valga per i papà che invece va bene se se vogliono diventarlo più avanti negli anni. Uomini e donne la pensano ugualmente; mentre l’opinione cambia a seconda dell’età degli intervistati: i britannici di età compresa tra 25 e 44 anni riguardo all’età ideale per figliare si mantengono sui 30 anni; mentre chi ha 55 anni e più pensa che le donne dovrebbero avere il loro primo figlio a 25 anni.

Veniamo infine alla domanda più spinosa: quando si è troppo vecchi per diventare genitori? Quasi otto britannici su dieci (81%), indipendentemente dal sesso, pensa che siano troppo vecchie quelle donne che hanno un figlio tra i 46 e i 50 anni. Soltanto una piccola minoranza del 9-10% di uomini e donne afferma che si tratterebbe del momento “giusto”. Maschi e femmine sono invece d’accordo nell’approvare la maternità femminile tra i 26 e i 30 anni (89% degli uomini e 92% delle donne) e che gli uomini diventino padri tra i 31 e i 35 anni (89% e 93%).