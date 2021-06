Torino a 90 anni in strada in lacrime: "Sono senza senza soldi, ho fame"

L’anziana signora trovata in lacrime per strada senza più soldi sul conto per mangiare, ha commosso la città di Torino e anche gli agenti che l’hanno soccorsa. La donna stava camminando a fatica e spaesata per le strade del quartiere Cenisia, così una pattuglia del commissariato di San Donato l'ha avvicinata per capire come stesse l’anziana signora; lei vedendoli è scoppiata in lacrime spiegando la sua tragica situazione economica; non aveva più soldi sul conto e non mangiava da 12 ore. La donna ha raccontato di essersi recata in banca per prelevare, ma il conto era vuoto, anche se lei non ricordava come avesse speso quei soldi. Gli agenti l’hanno accompagnata a casa dove hanno in effetti verificato che credenza e frigo erano deserti; a quel punto hanno chiesto alla signora cosa volesse mangiare: “Vorrei pranzare con pollo arrosto e patate al forno”, ha detto sognante lei e così i poliziotti hanno esaudito il suo desiderio procurandole il necessario per tirare avanti qualche giorno, in attesa della prossima pensione. Nel frattempo la storia commovente ha scatenato la solidarietà cittadina e dei vicini di casa, tutti ora vogliono aiutare la vecchietta bisognosa.