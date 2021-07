Lo scatto più divertente del G20 di Matera è il prof a petto nudo

Il prof. Nicola Frangione è un docente di inglese in pensione che tutti conoscono a Matera. E da oggi anche fuori dal capoluogo della Basilicata: martedì è stato immortalato mentre a petto nudo dal suo balconcino sovrasta i delegati internazionali del G20, impettiti e in cravatta. Un’immagine certamente stravagante e dissacrante che ha fatto il giro del web rapidamente. Il prof Frangione non passa inosservato, ha una stazza imponente e nella sua tenuta da casa: pantaloncini e petto villoso al vento si è mostrato fiero mentre sotto di lui passavano in quel momento i rappresentanti del G20 guidati da Luigi di Maio. Loro sogghignavano, lui non ha fatto una piega. E qualcuno dal web commenta: «Ha ristabilito chi comanda, altro che i 20 grandi», ha scritto per esempio un utente su Facebook. Per molti questa è la «la foto dell’anno».

Qualcuno ha supposto che il brillante prof lo abbia fatto di proposito, come provocazione contro il potere e la sua formalità, ma lui smentisce: «Mi dispiace contraddire chi ha affermato ciò, ma in realtà non avevo alcun obiettivo particolare – chiarisce Frangione al Corriere della Sera –. Stavo semplicemente leggendo un libro davanti a casa, come faccio spesso. Un buon modo anche per abbronzarmi. A un certo punto ho sentito avvicinarsi un complesso musicale e, immaginando che stesse arrivando la delegazione del G20, mi sono affacciato incuriosito così com’ero: senza maglietta». Il prof ha poi riferito che proprio il ministro Di Maio e il sindaco di Matera Domenico Bennardi lo hanno salutato calorosamente, una scenetta simpatica insomma in tutta quella formalità e in una Matera blindatissima per l’occasione. Ora il prof, già noto in città, è una vera star, tutti vogliono fare un selfie con il la vera stare del G20.