Bonus tv 2021: chi può ottenerlo e come funziona

In vista della migrazione digitale che partirà a settembre di quest’anno e che darà tempo agli italiani di cambiare o aggiornare dispositivo fino al 30 giugno 2022, è previsto un bonus fino a 100 euro e senza limiti di reddito Il bonus già attivo dall’anno scorso prevede uno sconto di 50 euro per l’acquisto di un televisore o di un decoder; per ottenerlo è necessario autocertificare al rivenditore (sia nei negozi fisici che online) di avere un reddito ISEE fino a 20mila euro. Il modulo è scaricabile sul sito del Mise (qui) e lo sconto verrà applicato direttamente dal rivenditore.

Ma a breve sarà introdotta una nuova misura di sostegno di ben 100 euro e senza limiti di reddito, rottamando il vecchio apparecchio e acquistandone uno adatto alla ricezione del nuovo segnale. Si può ottenere rottamando un televisore comprato prima del 22 dicembre 2018, data di entrata in vigore dello standard Hevc main 10. Il bonus copre il 20% del prezzo finale di acquisto, ma comunque fino a un massimo di 100 euro. comprensivo di Iva. Non ci sono limiti di Isee per ottenerlo ma spetta un solo bonus per ogni codice fiscale di persone in possesso dei requisiti. Inoltre il nuovo bonus tv è cumulabile con quello vecchio, ma l’importo è ridotto a 30 euro o al minore valore pari al prezzo di vendita se inferiore.Gli unici requisiti per il nuovo bonus sono quindi: essere residenti in Italia, essere in regola con il pagamento del canone Rai e rottamare una tv acquistata prima del 2018.