Polly Pocket diventa un film di Lena Dunham con Lily Collins

I coloratissimi unicorni della Mattel hanno fatto impazzire tutte le bambine (ma anche i bambini) che erano piccoli negli anni ’90. Sono rimasti un simbolo ancora oggi conosciuto, ma adesso tornano a prendere vita grazie a Lena Dunham, vincitrice del Golden Globe per la sua serie “Girls”, sarà lei a scrivere e dirigere il film sulle Polly Pocket. La protagonista del live action sarà invece Lily Collins che ha annunciato la sua partecipazione al film attraverso Instagram, dimostrando tutto il suo entusiasmo: "Da bambina ossessionata dalle Polly Pocket, è un vero sogno che diventa realtà annunciare questo progetto! Sono al lavoro con un team che è davvero una potenza: Robbie Brenner, Lena Dunham, Mattel e gli Studi MGM, per raccontare il mondo Polly in modo divertente e contemporaneo, portando i mini giocattoli sul grande schermo”. Per quanto riguarda la trama si sa solo che il film tratterà la storia di un’amicizia tra una una ragazzina e una donna di piccole dimensioni. Anche Lena Dunham è lanciatissima sul progetto: «Polly mi ha regalato un piccolo mondo da raccontare fatto di magia e di autonomia, perciò risulta piuttosto poetico affrontare questa stessa idea oggi come regista – ha dichiarato Lena Dunham – Sono così elettrizzata. Penso che oggi ci sia bisogno di film intelligenti e divertenti che parlino alle donne senza alcuna aria di superiorità». Pare che quello sulle Polly Pocket non sarà l’unico film ispirato ai giocattoli Mattel; è in lavorazione anche la versione cinematografica di Barbie con Margot Robbie, per un vero ritorno agli anni 90, in onore di tutti i nostalgici.