Che fine hanno fatto i campioni del Mondiali 2006?

Sono passati 15 anni dal quarto Mondiale conquistato dagli azzurri nel 2006, per qualcuno sembra ancora ieri, eppure era quasi una vita fa. Gigi Buffon è l’unico che ancora gioca, da poco ha lasciato la massima serie per tornare alle origini, al Parma, oggi in serie B. Gianluca Zambrotta intraprese una breve carriera da allenatore e oggi è consigliere federale dell’Associazione italiana Calciatori, nonché ambasciatore per l’europeo 2020. Il mitico Cannavaro, capitano e uomo simbolo di quella nazionale è allenatore e guida il Guangzhou Evergrande, una squadra cinese. Marco Materazzi fa l’imprenditore dopo essersi allontanato completamente dal calcio che gli ha dato tante gioie quante polemiche; ora ha un’azienda vinicola e se la gode. L’uomo decisivo, Fabio Grosso, allena il Frosinone; mentre Camoranesi un po’ allena un po’ fa il commentatore. Tutti saprete di Gattuso che ha allenato squadre come Milan, Napoli e Fiorentina e ora attende una nuova sfida in panchina. Anche Pirlo è entrato nell’olimpo dei grandi allenatori, potendo vantare un nome come quello della Juventus, nonostante i risultati non sempre brillanti. Simone Perrotta è vice presidente del Settore Giovanile Scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio, Er pupone, Francesco Totti è diventato procuratore, mentre Luca Toni è sempre presente in tv insieme a Paola Ferrari a commentare le partite di Euro 2020. Daniele De Rossi è ancora in pista e partecipa agli Europei nello staff di Roberto Mancini. Vincenzo Iaquinta è un imprenditore, così come Alessandro Del Piero, che fondato la squadra Los Angeles 10 FC.

Tutti gli altri orbitano più o meno intorno al mondo del calcio, tranne Barzagli che ne è uscito completamente.