Il Villaggio in Sardegna di Temptation Island è stato incendiato nella notte

Un incendio doloso ha avvolto il villaggio Is Morus Relais a Pula, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Qui tutti gli anni vengono registrate le puntate del reality show di Canale 5 "Temptation Island". 60 persone, principalmente turisti, sono state evacuate. Il rogo sembra essere stato appiccato nella notte, intorno alle 4 da una persona non ancora identificata che avrebbe versato liquido infiammabile all'interno degli uffici del titolare e all'esterno nell'area della terrazza.

Il fuoco si è velocemente ampliato ed è stata una pattuglia dei carabinieri a dare l’allarme avvistando l’incendio; poi le forze dell’ordine hanno iniziato a domare l’incendio in attesa dei vigili del fuoco che hanno definitivamente spento le fiamme seppure l’incendio abbia distrutto alcune parti della struttura come la terrazza esterna del ristorante e le zone grill e benessere. Ora le immagini delle telecamere di sicurezza sono state consegnate agli investigatori nella speranza che abbiano catturato l’identità del colpevole.

Puereoppo non è il primo incendio che colpisce il villaggio, sempre in questo periodo nel 2020 nel Relais Is Morus, un altro incendio di origine dolosa aveva investito la sala congressi e un'auto parcheggiata all'esterno. In quell’occasione era stata trovata una lettera minatoria indirizzata alla proprietà.