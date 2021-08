Una nuova pellicola biodegradabile e naturale per conservare i cibi e dire addio alla plastica

La plastica è per il nostro pianeta una vera piaga. Negli ultimi anni si sta pensando seriamente a come risolvere il problema e alcuni provvedimenti sono già stati presi, ma non basta. Recentemente un team di ricercatori ha messo a punto una pellicola alimentare rivoluzionaria, fatta con un materiale naturale, sicuro e persino commestibile. Ma di cosa sarebbe fatta la portentosa pellicola? Alghe e cannella! A mettere a punto l’invenzione è stato un team formato da scienziati indiani e russi e il risultato dei loro esperimenti è stato pubblicato sul Journal of Food Engineering. Sappiamo bene quanto sia importante la pellicola per conservare gli alimenti aperti e gli avanzi del giorno prima per prevenire che i cibi si deteriorino e che i batteri proliferino; certo se la pellicola è bio, ancora meglio. A spiegare come si è arrivati a questa soluzione è stato Rammmohan Aluru, ricercatore presso il laboratorio di sintesi organica della Ural Federal University: "L'alginato di sodio ha proprietà filmogene, si comporta come un gel liquido in un mezzo acquoso". Questo elemento unito ad un antiossidante naturale (come la cannella) è perfetto per la conservazione dei cibi e origina una pellicola solida e resistente, fino a che non incontra l’acqua che è in grado di dissolverla per il 90% in 24 ore. Per quanto riguarda la produzione di questa speciale pellicola bio, pare essere piuttosto semplice: "L'unica condizione è che soddisfi gli standard che si applicano al settore alimentare" hanno dichiarato gli studiosi. Il materiale è sicuro, naturale e quindi anche commestibile, sul gusto però non sappiamo ancora dirvi.