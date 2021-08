A Jesolo arriva il corso da spiaggia per rimorchiare

La PlayLover Academy è una scuola di miglioramento sociale e sentimentale di Milano che conta decine di video tutorial su Youtube che snocciolano consigli su come conquistare una donna. Per l’estate hanno optato per fare tappa a Jesolo, meta estiva del divertimenti italiano e pare che le tre date previste siano già tutte sold out. Gli uomini italiani sono molto attirati dall’idea che qualcuno spieghi loro le formule magiche per fare impazzire le donne e a detta della Academy, tutto si può imparare.

La prima lezione sarà sicuramente incentrata su come vincere imbarazzo e timidezza iniziali. I coach insegneranno agli studenti come evitare di commettere i classici errori banali che potrebbero rovinare tutto fin dal principio, mostrandosi impacciati o goffi. L'obiettivo del corso non è solo insegnare tecniche da rimorchio, ma anche accrescere nei partecipanti la fiducia in se stessi, pregio che si può poi sfruttare in tutti i campi. Secondo il CEO di PlayLover, Christian Pozza, l’uomo medio ha mille paure e spesso non sa come approcciare una donna per cui prova interesse: “Noi lavoriamo proprio su questi aspetti: con i nostri coach, spieghiamo come iniziare una conversazione e come proseguirla. Ma anche a migliorare la comunicazione e la mentalità”. Pozza ha poi specificato che non è un corso sessista, ma è aperto anche alle donne e secondo lui, essere più sicuri di sé, aiuta a trattare meglio gli altri e quindi le donne. Se siete a Jesolo, una valida alternativa al corso di danze caraibiche potrebbe essere proprio il corso da rimorchio!