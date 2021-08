Che tipo sei? Vedi l’uomo o vedi il cane?

Sta circolando in rete l’ennesima illusione ottica in grado di far vacillare ogni certezza. In questa foto c’è chi è convinto di vedere un cane nella neve e chi giura e spergiura di vedere un uomo correre via di spalle, sempre nella neve, almeno questo.

Voi da che parte vi schierate?

Sulle illusioni ottiche nascono di conseguenza molte interpretazioni psicologiche, sta a voi crederci o meno. C’è chi dice che vedere un uomo in fuga o un cane in arrivo abbia un significato totalmente differente. Un noto psicologo britannico, Lee Chambers, ha provato a dare la sua lettura: chi vede un uomo scappare rivela di sé un atteggiamento molto pessimista. Il nostro inconscio riconosce l’immagine nella sua versione più minacciosa, mettendoci in guardia dal pericolo. Chi invece vede un simpatico cane avvicinarsi, mostra un carattere più positivo e leggero, nessuna terribile minaccia, solo un cane giocherellone sulla neve. Probabilmente queste ultime persone sono più positive di chi vede l’uomo e si aspettano dalla vita sempre il meglio.

Per chi non crede alle interpretazioni dell’inconscio, il fatto che si vedano due cose completamente diverse può dipendere anche dalla distanza da cui si osserva l’immagine e infine da quanto chi guarda è cieco!

An optical illusion for tonight. First you see a man running into the snow ... and then ... pic.twitter.com/R9Lj1mlR5X — nxthompson (@nxthompson) February 4, 2021