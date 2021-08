A 20 anni estinguono il mutuo di mamma e papà con i soldi dei videogame

Ben e Matthew Horton sono due gemelli inglesi di 20 anni, ma con le idee chiare da quando ne avevano 13. Hanno sempre voluto creare videogiochi e proprio da giovanissimi hanno iniziato a programmare e distribuire il loro primo videogioco online. Inizialmente vendevano solo alcune funzionalità per poche sterline, ma negli anni sono diventati dei veri professionisti del settore. A 16 anni hanno deciso di lasciare la scuola, avevano troppo talento per disperdere le loro energie sui libri, e in effetti non avevano tutti i torti.

Poco dopo questa decisione Matthew ha realizzato un film avventura chiamato The Last Guest e sulla storia creata dal fratello, Ben ha sviluppato il fortunato videogioco Guest World che ha permesso ai ragazzi di guadagnare 67.000 sterline sono le primo mese dalla sua uscita. Niente male. La loro fortuna è nata grazia alla piattaforma di gaming online Roblox che permette di sviluppare mondi ad hoc; così i due si sono fatti le ossa.

I ragazzi hanno spiegato che anche il lockdown ha influito sulle loro vendite: "Il coinvolgimento verso i nostri giochi è aumentato dal 30 al 40% durante la quarantena", così i ragazzi hanno messo da parte una bella somma, circa 100mila sterline a testa. Con quei soldi i gemelli hanno deciso di estinguere il mutuo dei genitori, tanto prevedono di guadagnarne altri!