Germania: modella aggredita dal leopardo durante un set fotografico

La modella Jessica Leidolph, 36 anni, si trova in ospedale, ricoverata dopo aver subito un’aggressione da parte di un leopardo mentre si trovava su un set fotografico, allestito nrlla sua gabbia. L'incidente è accaduto nell'est della Germania e precisamente a Nebra, nella Sassonia-Anhalt, all’interno di un centro che ospita animali che hanno già lavorato nel mondo delle produzioni cinematografiche, spot e altre attività commerciali e che sono ormai in pensione.

Due leopardi, Troy e Paris, in passato avevano già partecipato a uno spot che pubblicizzava una tv al plasma; questa volta però uno dei due animali, vedendo la modella all’interno della propria gabbia si è infastidito e si è ribellato attaccandola e procurandole gravi ferite alla testa. Da parte dei responsabili del centro provato non è stato fatto alcun commento e dunque le dinamiche dell’incidente rimangono oscure. Non si è fatta attendere, invece, la reazione delle associazioni animaliste; in particolare il gruppo Peta chiede che gli animali siano tenuti in centri di soccorso riconosciuti dallo Stato, dove non possono essere sfruttati a fini commerciali.