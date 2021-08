Incendio di Milano: un video mostra l’origine delle fiamme di Torre dei Moro

In un video di alcuni secondi, registrato da un abitante della zona, si vedono i primi momenti dell’incendio: prima il fumo esce dal quindicesimo piano del palazzo e poco dopo le fiamme vive intaccano l’edificio anche all’esterno. Sembra che il rogo scoppi da un angolo del balcone vicino alla parete; non ci sono conferme, ma la causa potrebbe essere il malfunzionamento di un climatizzatore o un’altra apparecchiatura elettrica sul balcone. C’è anche chi ha sollevato l’ipotesi della presenza di un barbecue a gas acceso, ma a smentire la congettura c’è il fatto che l’appartamento era probabilmente vuoto al momento dello scoppio del rogo; infatti non si vede nessuno nel video e non si sentono le urla degli abitanti della casa. I proprietari dell'appartamento verranno interrogati dalla polizia per capire che tipo di materiale infiammabile fosse presente sul balcone per scatenare le fiamme con quell’aggressività e poi ci saranno i sopralluoghi nel palazzo in cerca di altri elementi, non appena le fiamme saranno completamente estinte. Una testimonianza di un vigile del fuoco rivela un dettaglio ancora più grave: «Quando siamo arrivati l’incendio aveva un andamento normale, ossia dal 15esimo piano verso l’alto. Quando la prima squadra è entrata la torre è subito stata avvolta dalle fiamme e l’incendio è sceso verso il basso in modo innaturale, a testimonianza che ha trovato nel rivestimento non solo materiale non ignifugo ma anche combustibile in grado di estendere il rogo rapidamente». Un mistero che andrà approfondito durante le indagini.